Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Radfahrerin im Kreisverkehr verletzt

Raesfeld (ots)

Bei einer Kollision in einem Kreisverkehr hat eine Radfahrerin am Montag in Raesfeld leichte Verletzungen erlitten. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war gegen 06.50 Uhr mit seinem Wagen auf dem Helweg aus Richtung Ortsmitte kommend unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Helweg / Hoher Weg / Vennekenweg stieß der Borkener mit dem Rad der 53-Jährigen zusammen. Die Borkenerin kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 900 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell