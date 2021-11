Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - BMW-Diebstahl angezeigt

Gronau (ots)

Am Sonntag zeigte ein 59 Jahre alter Mann aus Bad Bentheim den Diebstahl des von ihm genutzten schwarzen BMW 318 d mit dem NOH-Kennzeichen an. Nach Angaben des 59-Jährigen habe er den Pkw am Samstag gegen 17.00 Uhr auf dem Parkplatz des Rathausgebäudes an der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt. Als er den BMW am nächsten Morgen gegen 11.45 Uhr wieder abholen wollte, habe er den Diebstahl festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell