Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wagen zerkratzt

Ahaus (ots)

Mutwillig hat ein Unbekannter am Sonntag in Ahaus ein parkendes Auto beschädigt. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er daran mehrere Kratzer. Das Fahrzeug hatte zwischen 14.20 Uhr und 15.20 Uhr auf dem Kirmesplatz an der Schloßstraße gestanden. Der Täter richtete einen Schaden an, der bei circa 1.000 Euro liegt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell