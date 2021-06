Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L125: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am 21.06.2021 gegen 8 Uhr ereignete sich auf der L125 in südlicher Richtung von Kirchhofen kommend in Richtung Staufen ein Unfall. Der Unfallverursachen kam nach jetzigem Kenntnisstand auf die Gegenfahrbahn, so dass ein Pkw aus dem Gegenverkehr ausweichen musste und hierbei mit den Außenschutzplanken kollidierte. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich.

Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Beim Unfallverursachen könnte es sich um ein schwarzen VW-Passat oder Golf Variant gehandelt haben.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter 0761 882-3100 zu melden.

