Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wittlingen: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Lokführer befuhr am Sonntag, 20.06.2021, gegen 09.30 Uhr, mit dem "Chanderle" die Kandertalstrecke von Kandern kommend in Richtung Haltingen. In Wittlingen, in Höhe des Sportplatzes, musste er wegen drei Warnbarken, die im Gleisbett standen, eine Vollbremsung einleiten. Im weiteren Verlauf der Bahnstrecke konnten noch etwa 50 Schottersteine festgestellt werden, welche auf die Gleise gelegt wurden. Es liegt die Vermutung nahe, dass Unbekannte in der Nacht von Samstag, 19.06.2021, auf Sonntag, 20.06.2021, die Gegenstände dort abstellten beziehungsweise hinlegten. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden. Der Polizeiposten Markgräflerland, Telefon 07626 977800, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der dortigen Kandertalstrecke gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell