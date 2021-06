Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Hund misshandelt - Widerstand mit der Polizei

Freiburg (ots)

Mehrere Zeugen teilte der Polizei am Samstag, 19.06.2021, gegen 18.10 Uhr, mit, dass ein Mann bei den Schrebergärten beim Engebach auf einen Hund einschlagen würde. Der Mann konnte von der Polizei in einem Schrebergarten ausfindig gemacht werden. Der Aufforderung vor sein Grundstück zu kommen, quittierte der 43-jährige Mann zunächst mit Drohungen gegenüber der Polizei. Schlussendlich begab er sich vor sein Grundstück. Augenscheinlich hatte der Hund des 43-Jährigen keine sichtbaren äußeren Verletzungen. Im weiteren Verlauf entschied das Veterinäramt, dass der Hund, ein Boxer-Labrador-Mischling, in ein Tierheim gebracht werden soll. Dies brachte den 43-Jährigen so in Rage, dass er in aggressiver Haltung auf den Tierarzt zu rannte. Die Polizisten konnten den 43-Jährigen zu Boden bringen und dort fixieren. Hierbei leistete der Mann Widerstand. Aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung und des aggressiven Verhalten durfte der 43-Jährige ein paar Stunden im Polizeirevier verbringen. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen den Verdachtes eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell