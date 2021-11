Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Ein Wohnhaus an der Dürerstraße war am Wochenende Ziel von Einbrechern. Zwischen Samstag, 10.00 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr, warfen der oder die Täter mit einem Stein ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes ein und konnten so in das Haus eindringen und mehrere Räume durchsuchen. Eine Übersicht über die mögliche Diebesbeute lag zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

