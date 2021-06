Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Trunkenheitsfahrten in Paffrath

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagnachmittag (26.06.) gegen 13:45 Uhr haben Polizisten einen Opel auf der Paffrather Straße gestoppt, der mit einem geplatzten Reifen unterwegs war. Der 52-jährige Leverkusener am Steuer des Opel räumte ein, dass er betrunken war und sich den Reifen an einem Bordstein beschädigt hatte.

Ein Atemalkoholvortest bei dem Fahrer ergab rund 1,7 Promille. Er händigte den Polizisten einen ungarischen Führerschein aus, den er möglicherweise überhaupt nicht haben dürfte. Der Führerschein wurde aus diesem Grund sichergestellt und weitere Ermittlungen diesbezüglich eingeleitet. Der Mann musste die Polizisten anschließend in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In seinem Kofferraum wurden zudem zwei Teleskopschlagstöcke gefunden, die sichergestellt wurden.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geschrieben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Halter des Pkw wurde ebenfalls Anzeige erstattet, da er die Fahrt zugelassen hatte.

In der Nacht zu Sonntag (27.06.) gegen 05:50 Uhr wurde auf der Kempener Straße ein 39-jähriger Gladbacher in einem Ford gestoppt. Der Fahrer pustete rund 1,5 Promille und war deutlich alkoholisiert, da er lallte und Koordinationsprobleme aufwies. Er musste die Polizisten ebenfalls zu einer Blutprobenentnahme begleiten und ihm weiter ebenso die Weiterfahrt untersagt. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell