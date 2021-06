Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Leverkusener Audifahrer nach Auffahrunfall gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (24.06.) gegen 14:25 Uhr ist es auf der Altenberger-Dom-Straße in Schildgen in Höhe der Einmündung Leverkusener Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw gekommen.

Ein 56-jähriger Kölner wollte mit seinem Dacia nach links in die Leverkusener Straße abbiegen. Er übersah, dass die Ampel gerade auf Rotlicht wechselte und die zwei Pkw vor ihm abbremsen mussten. Dabei fuhr er auf den vor ihm stehenden Jaguar eines 36-jährigen Leverkuseners auf, den er wiederum in einen davor wartenden Audi schob. An allen drei Pkw ist Sachschaden entstanden. Der Unfallverursacher hatte sich zudem leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Als der Jaguarfahrer ausstieg und dem Audifahrer läuterte, dass er gegen sein Fahrzeug gekommen sei, äußerte der Fahrer, dass er um die Ecke fahren würde um zu wenden und dann zur Unfallörtlichkeit zurückzukehren. Dies tat der Mann überraschenderweise nicht und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden am Jaguar liegt bei circa 600 Euro, der Schaden am Dacia bei circa 2.500 Euro. Auch am Audi soll ein Schaden an der hinteren Stoßstange entstanden sein.

Nun sucht das Verkehrskommissariat der Polizei RheinBerg nach dem Fahrer des weißen Audi mit Leverkusener Kennzeichen. Möglicherweise handelte es sich um einen A7 Coupé. Der Fahrer wird beschrieben als männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, dunkle Haare und Augen, eventuell indischer Herkunft. Er soll ein weißes Oberteil getragen und sich in Richtung Leverkusen entfernt haben.

Wer sich an diesen Vorfall erinnern kann oder Hinweise zum gesuchten Fahrer oder Pkw machen kann, wendet sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

