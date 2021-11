Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Garage

Schöppingen (ots)

Eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Schöppingen in eine Garage. Um hineinzukommen, hebelten die Täter eine Tür auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Werkzeug und Getränke. Angespielt hat sich das Geschehen an der Amtsstraße. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 mit der Kripo in Ahaus in Verbindung setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell