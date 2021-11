Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin im Kreisverkehr erfasst

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Montag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Ein 70-Jähriger war gegen 11.00 Uhr mit seinem Wagen von der Kaiserstraße aus in den Kreisverkehr mit der Vereinsstraße eingefahren. Dabei stieß der Gronauer mit seinem Wagen gegen die 45-Jährige, die sich im Kreisverkehr befand. Die Gronauerin kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

