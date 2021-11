Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Gaststätte, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Lotzbeckstraße. Im Anschluss machte sich der Langfinger an zwei Spielautomaten zu schaffen und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07821 277-0 entgegen.

