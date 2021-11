Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Kind von Auto erfasst

Durbach (ots)

Ein 3 Jahre altes Kind hat am Samstagvormittag nach einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen davongetragen und musste mit einem Rettungswagen in eine Offenburger Klinik gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge mit seinem Laufrad in Begleitung seiner Mutter den Gehweg entlang der Straße "Tal". In Höhe des Rathauses wollte ein 86-jähriger Autofahrer von einem dortigen Parkplatz in die Straße "Tal" einfahren und erfasste kurz vor 11:30 Uhr das von rechts herannahende Kind. Obwohl der Senior zum Unfallzeitpunkt nur langsam gerollt sein dürfte, verkeilte sich das Laufrad unter dem Wagen. Ein getragener Fahrradhelm hat möglicherweise schlimmere Verletzungen des Jungen verhindert. Der entstandene Sachschaden dürfte mit wenigen Hundert Euro als gering anzusehen sein. Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/wo

