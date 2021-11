Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg-Rammersweier - Gebäudebrand

Offenburg-Rammersweier (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es im Bereich der Weinstraße in Offenburg-Rammersweier gegen 02:00 Uhr zu einem Gebäudebrand eines Mehrfamilienhauses. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Neben zwei Rettungswagen, einem Notarzt, dem DRK-Ortsverband sowie drei Löschzügen der Feuerwehr Offenburg waren zudem Einsatzkräfte des Polizeireviers Offenburg im Einsatz. Die Löscharbeiten dürften nach derzeitigem Stand bis in die Morgenstunden andauern. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach einer ersten Schätzung wird von einem Sachschaden in Höhe von circa 200 000 Euro ausgegangen. /BALG

