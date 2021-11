Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vermisstensuche im Bereich Badenscheuern

Offenburg (ots)

Seit 12:30 Uhr suchen Polizei, Feuerwehr und DRK mit einem Großaufgebot nach einer 35-jährigen Frau, die am Sonntagvormittag die eheliche Wohnung verlassen hat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet. Personenbeschreibung: altersentsprechendes Aussehen, ca. 160 cm groß, schlank, brünettes, schulterlanges Haar. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, setzen sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden unter T. 07221-6800 in Verbindung.

