Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Verlorenes Schild

Mühlenbach/Haslach (ots)

Mühlenbach - Verlorenes Schild

Am Freitagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, fuhr ein Langholztransporter auf der B 294 von Elzach in Richtung Haslach. Auf Höhe der Einmündung "Fannis" fiel von dem Nachläufer ein Schild "Ladung schwenkt aus" auf die Straße. Eines der nachfolgenden Fahrzeuge fuhr über das Schild, wobei ein Reifen beschädigt wurde. Bei dem davonfahrenden Langholztransporter handelte es sich um einen roten Lkw. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach, Telefon 07832 975920, in Verbindung zu setzen.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell