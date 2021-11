Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Gaggenau (ots)

Eine Sachschaden von rund 40.000 Euro und Verkehrsbehinderungen waren die Folgen eines Unfalls in der Bismarckstraße am Freitagmorgen. Gegen 8.30 Uhr kam es an dem Kreisverkehr zu dem Zusammenstoß zwischen einem Renault und einem Citroen. Nach dem Einsatz von Abschleppdiensten, konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen.

/jv

