POL-OG: Mittelbaden - Achtung Schockanrufe, Hinweise der Polizei

Aktuell machen im Raum Baden-Baden und Gaggenau Schockanrufe die Runde und sorgen bei den Betroffenen für Aufregung. Den Angerufenen wird in der Leitung vorgegaukelt, dass ein Angehöriger oder eine Angehörige einen schlimmen Unfall verursacht habe und nun dringend Geld benötige. Ansonsten würde eine Gefängnisstrafe drohen. Des Weiteren riefen angebliche Angehörige selbst an und behaupteten Geldprobleme oder einen Unfall gehabt zu haben. Bei einem Anruf in Baden-Baden wurde die Herausgabe persönlicher Daten eines angeblich verunfallten Angehörigen gefordert. Mit den Lügengeschichten versuchen die Telefonbetrüger, die Opfer unter Druck zu setzen und letztlich zu einer Übergabe von Geld oder anderen Wertgegenständen zu drängen. In der aktuellen Serie sind der Polizei noch keine Fälle bekannt, bei denen es zu einer Übergabe von Geld oder Wertsachen kam.

Die Polizei rät dringend:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

