Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Schwer verletzter Fahrradfahrer

Kappel-Grafenhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer kam es am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße. Gegen 16:20 Uhr soll ein 23-jähriger Tesla-Fahrer vom Gelände einer Tankstelle in die Hauptstraße eingefahren sein. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von links herannahenden Rennrad-Fahrers, sodass es zu einer Kollision kam. Der 56-jährige Zweiradlenker musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 8.500 Euro.

/jp

