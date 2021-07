Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwerverletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Eine 68-jährige Baden-Württembergerin befuhr mit ihrem Fahrrad am 20. Juli (Dienstag) kurz vor 20 Uhr den Radweg der Landstraße 364 aus Richtung Hilfarth kommend in Fahrtrichtung Brachelen. Im Einmündungsbereich der Landstraße 364 / Kreisstraße 14 kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 44-jährigen Hückelhovenerin, die die Kreisstraße 14 aus Richtung Linnich kommend befuhr. Die Radfahrerin verletzte sich bei der Kollision schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

