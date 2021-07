Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer nach Sturz schwerverletzt

Gangelt-Birgden (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich Dienstagabend (20. Juli) nach einem Sturz schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 47 Jahre alte Mann aus Geilenkirchen befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße 3 von Gillrath aus kommend in Fahrtrichtung Birgden. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte.

