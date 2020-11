Polizei Hamburg

POL-HH: 201120-1. Zeugenaufruf zu spurlos verschwundenem Mann aus Hamburg-Horn

Bild-Infos

Download

HamburgHamburg (ots)

Zeit: 16./17.06.2020; Ort: Hamburg-Horn, Dannerallee

Seit Juni ist der 39-jährige Krzysztof Karwicki spurlos verschwunden. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihm.

Herr Karwicki lebte seit dem Jahr 2015 in einer Wohnung in der Dannerallee im Stadtteil Horn. Seit der Nacht vom 16. auf den 17. Juni dieses Jahres fehlt von ihm jede Spur. In den Tagen zuvor hatte er seine Familie im polnischen Stettin besucht und war am 15.06.2020 mit dem Bus und der Bahn über Berlin zurück nach Hamburg gereist.

Trotz sehr umfangreicher Ermittlungen sowohl in seinem Umfeld als auch im Ausland konnte sein Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden. Die Ermittler des zuständigen Landeskriminalamts 44 gehen aktuell auch Anhaltspunkten nach, die darauf schließen lassen, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte.

Er wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,84 m groß - athletische Figur - zusammenhängendes Tribal-Tattoos am rechten Oberarm und am rechten Oberkörper sowie weitere Tattoos am rechten Unterschenkel und Knöchel - Ohrring im linken Ohr - zeitweise Brillenträger

Zeugen, die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können oder nach seinem Verschwinden noch Kontakt zu ihm hatten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Abb.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell