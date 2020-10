Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201020.1 Heide: Schmuck verschwunden

Heide (ots)

Auf unbekannte Weise sind aus einem Einfamilienhaus in Heide seit Sommer 2020 mehrere Schmuckstücke verschwunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können.

Im Zeitraum von August 2020 bis zum 14. Oktober 2020 stahl ein Dieb einige Schmuckstücke aus Gold aus einem Haus in der Graudenzer Straße. Unter dem Stehlgut befand sich eine dicke Goldkette mit einem auffälligen Verschluss aus sich anschauenden Tigern in Weißgold. Bei dem Schmuck handelte es sich überwiegend um Erbstücke von noch unklarem Gesamtwert.

Laut der Anzeigenden waren am Haus keinerlei Einbruchspuren feststellbar. Hinweise auf den Dieb gibt es keine - Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

