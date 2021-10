Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme eines 27-Jährigen durch Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagabend (11.10.2021) nahmen Bundespolizeibeamte am Flughafen Düsseldorf einen indischen Staatsangehörigen fest. Der 27-Jährige wurde im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Lissabon/Portugal festgestellt. Das Amtsgericht Neuss hatte bereits im Januar 2020 einen Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges erlassen. Laut diesem wird dem Mann vorgeworfen, in den Jahren 2017 und 2018 der Stadt Neuss gegenüber wahrheitswidrige Angaben gemacht zu haben und so zu Unrecht Sozialleistungen in Höhe von knapp 87.000 Euro erhalten zu haben. Da der Angeschuldigte unbekannten Aufenthaltes war, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Festnahme des in Portugal lebenden Mannes wird er durch die Bundespolizei im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Am gleichen Tage wurde weiterhin ein deutscher Staatsangehöriger durch die Bundespolizei festgenommen. Der 59-Jährige befand sich auf der Ausreise eines Fluges nach Istanbul/Türkei. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Essen nur wenige Tage zuvor einen Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen gegen den Mann erlassen hatte. Jedoch konnte der Mann aus Essen die Geldstrafe in Höhe von 180 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen, demnach die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 18 Tagen abwenden und seinen Flug in die Türkei antreten.

