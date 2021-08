Polizei Köln

POL-K: 210803-3-K Mit über 100 km/h durch die Innenstadt - Polizisten beschlagnahmen Führerschein und verkehrsunsichere Yamaha

Köln (ots)

Ein Streifenteam der Wache Sülz hat am Montagabend (2. August) auf der Universitätsstraße im Stadtteil Lindenthal einen 32-jährigen Motorradfahrer nach einer kurzer Verfolgungsfahrt gestoppt und seine verkehrsunsichere Yamaha aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Überprüfung des Supersport-Motorrads stellten die Beamten die fehlenden Schalldämpfer an der Auspuffanlage fest und ordneten die technische Untersuchung durch einen Sachverständigen an. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten noch am Einsatzort.

Gegen 23.45 Uhr war das Streifenteam in Höhe der Kreuzung Universitätsstraße/Zülpicher Straße auf den 32-jährigen Frechener aufmerksam geworden, als dieser mit aufheulendem Motor auf seiner Yamaha in Richtung Bachemer Straße durchstartete und auf über 100 km/h beschleunigte. (al/de)

