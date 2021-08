Polizei Köln

POL-K: 210802-5-K Radfahrunfälle am Wochenende - Fünf Männer schwer verletzt - Drei Blutproben

Köln (ots)

Von Samstag (31.Juli) bis Sonntag (1. August) sind bei Verkehrsunfällen im Kölner Stadtgebiet insgesamt siebzehn Radfahrende verletzt worden - fünf von ihnen schwer. Rettungskräfte brachten insbesondere die Schwerverletzten in umliegende Kliniken. In drei Fällen standen die schwerverletzten Radfahrer unter Alkoholeinfluss. Polizisten ordneten noch in den Krankenhäusern die Entnahmen der Blutproben an.

Die schweren Verkehrsunfälle im Detail:

Samstag, 31.Juli 2021, Köln-Neuehrenfeld, Iltisstraße

Bei einem Sturz mit seinem Trekkingrad zog sich in der Nacht zu Samstag (31. Juli) auf der Iltisstraße ein alkoholisierter Radfahrer (60) eine schwere Kopfverletzung zu. In Höhe der Apenrader Straße geriet der 60-Jährige ins Straucheln und stürzte ins Gleisbett. Ein Atemalkoholtest bei dem Kölner ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Samstag, 31.Juli 2021, Köln-Neuehrenfeld, Liebigstraße

Am frühen Samstagmorgen (31. Juli) kam ein Radfahrer (41) mit rund 2,2 Promille auf der Liebigstraße in Richtung Hans- Wild- Straße zu Fall. Eigenen Angaben zufolge kam der 41-Jährige gegen 7 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte auf den parallel verlaufenden Gehweg und zog sich dabei eine Platzwunde zu.

Samstag, 31. Juli 2021, Köln-Ehrenfeld, Venloer Straße/Ehrenfeldgürtel

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (31. Juli) ist im Kreuzungsbereich Venloer Straße/Ehrenfeldfürtel ein unter Alkoholeinfluss stehender Radfahrer (48) von einem 5er BMW ( Fahrer: 40 ) frontal erfasst und schwer verletzt worden. Nach aktuellen Erkenntnissen war der 48-Jährige gegen 13.30 Uhr auf der Venloer Straße stadteinwärts unterwegs, als er bei Rot in die Kreuzung gefahren sein soll. Dort kollidierte der Kölner mit dem BMW des 40-Jährigen, der auf dem Ehrenfeldgürtel in Richtung Subbelrather Straße fuhr.

Samstag, 31. Juli 2021, Köln Mülheim, Clevischer Ring

Am Samstagnachmittag (31. Juli) ist ein 58 Jahre alter Mountainbiker auf dem Clevischen Ring im Stadtteil Mülheim von einer Straßenbahn ( Fahrer: 41) erfasst und schwer verletzt worden. Der 41-jährige Zugführer erlitt einen Schock. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 58-Jährige den Bahnübergang in Höhe des Wiener Platz bei Rot überquert haben.

Sonntag, 1. August 2021, Köln-Neustadt/Nord, Venloer Straße/Spichernstraße

Mit dem Vorderreifen seines E-Bikes ist am Sonntagabend (1. August) ein 47-jähriger Radfahrer an einer Bordsteinkante auf der Venloer Straße hängen geblieben und gestürzt. Nach ersten Ermittlungen soll der Mann gegen 22.30 Uhr die Venloer Straße in Höhe der Spichernstraße an einem Fußgängerüberweg überquert haben, um auf den stadtauswärts führenden Radweg zu wechseln. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell