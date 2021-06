Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130621-438: Schwarzer Daewoo Rezzo gestohlen

Wiehl (ots)

Einen 17 Jahre alten Daewoo Rezzo haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (10./11. Juni) in Wiehl-Bielstein gestohlen. Der Wagen war auf dem Grundstück eines Hauses an der Bielsteiner Straße abgestellt. Abends um 22.00 Uhr hatte der Daewoo noch dort gestanden, am nächsten Morgen gegen 05.45 Uhr war er verschwunden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell