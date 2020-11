Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201126.1 Heide: Diebe haben leichtes Spiel

HeideHeide (ots)

Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte in einem Heider Supermarkt mit einem einzigen Griff eine Geldbörse erlangen können - die hatte die Eigentümerin leichtsinnigerweise offen auf ihrer Tasche deponiert.

In der Zeit von 14.15 Uhr bis 14.35 Uhr hielt sich die Geschädigte in dem Lidl-Markt in der Schanzenstraße auf. Nachdem sie sich einen Euro für den Einkaufswagen aus ihrem Portemonnaie genommen hatte, legte sie die Geldbörse im Wagen auf ihre Tasche. Später stellte die 85-Jährige dann fest, dass ihre Brieftasche verschwunden war. Im Nachhinein erinnerte sie sich an ein Pärchen, das sich längere Zeit in ihrer Nähe aufgehalten hatte und das sie nicht genauer beschreiben konnte. Möglicherweise handelte es sich bei dem Paar um die Täter.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder die ansonsten sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

