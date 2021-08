Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Tankbetrug

34414 Warburg (ots)

Ein unbekannter Täter betankte am Freitag, 20.08.21, gegen 14:15 Uhr an der Tankstelle am Paderborner Tor in Warburg sein Fahrzeug und entfernte sich vom Tankstellengelände, ohne die entstandene Rechnung zu begleichen. Im Fahrzeug befand sich mindestens eine weitere Person. An dem geführten Pkw, BMW, 3er, Schwarz, waren zur Tatzeit keine Kennzeichen angebracht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, Tel. 05271-9620/TT

