Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - "Herumgefuchtelt" und Geld gestohlen

Rhede (ots)

Mit einem Wechseltrick hat ein Unbekannter am Donnerstag in Rhede einen Mann um mehrere hundert Euro gebracht. Der Täter hatte ihn gegen 09.40 Uhr auf der Bahnhofstraße angesprochen. Der Geschädigte hatte zuvor in einer Bankfiliale Geld abgeholt und sich in seinen Wagen gesetzt. Der Täter klopfte ans Fenster und bat, ein Zwei-Euro-Stück gewechselt zu bekommen. Während der Fahrer das Portemonnaie öffnete und dem Wunsch nachkam, fuchtelte der Täter mit den Händen herum. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte, dass sein Geld weg war. Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: circa 40 bis 50 Jahre alt, dunkler Teint, schlank, Drei-Tage-Bart, mit Akzent sprechend und bekleidet mit einer dunkelgrünen alten Jacke mit großen Taschen sowie einer dunklen Hose. Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche und bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

