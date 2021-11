Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falscher Wasserwerker unterwegs

Rodenberg (ots)

(He.) Am Freitag war in Rodenberg ein falscher Wasserwerker unterwegs. Am Vormittag hat sich eine unbekannte männliche Person Zugang zu einem Wohnhaus in der Suntalstraße verschafft, in dem er sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Diese Person beschäftigte die Bewohner mit der Kontrolle der Wasserhähne/Duschköpfe, diese Zeit nutze der Täter dafür, unbemerkt Bargeld, sowie eine Uhr zu entwenden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Mitte 40, etwa 170cm groß, dick, dunkle Schirmmütze, dunkle Kleidung, dunkle Bauchtasche, sprach fließend Deutsch, mit einem undefinierbaren Akzent. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 05723/94610.

