Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung

Rinteln (ots)

(ne) Am Nachmittag des Samstag, 06.11.2021 kam es in Rinteln an der Paul-Erdniß-Straße auf dem dortigen Fussball- bzw. Basketballfeld an der Kreisporthalle zu Körperverletzungen zwischen zwei Gruppen Jugendlicher bei einem Fussballspiel. Nach einem etwas härteren Körperchecks zweier Spieler gerieten diese zunächst aneinander, indem sie sich schubsten und schlugen bzw. traten. Einer der Spieler informierten dann tel. seinen Vater zu den Vorkommnissen. Der Vater erschien dann vor Ort und ohrfeigte bzw. würgte dann einen Jugendlichen der Gegenpartei seines Sohnes. Der Bruder und ein Mitspieler eilten zur Hilfe und schlugen ihrerseits nun auf den Vater ein. Nachdem die Polizei die aufgebrachten Gruppen trennen konnte wurde allen Anwesenden ein Platzverweis erteilt. Nun laufen Ermittlungen wegen Körperverletzungen gegen mehrere Personen. Zum Glück wurden alle beteiligten Personen nicht oder nur leicht verletzt.

