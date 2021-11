Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 05.11.2021 gegen 18:15 Uhr ereignete sich in Rinteln in der Brennerstraße ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein bisher unbekannter Transporter mit polnischem Kennzeichen streifte einen geparkten VW Multivan beim Vorbeifahren und beschädigte diesen am Seitenspiegel. Bei dem Versuch den Verursacher anzusprechen flüchtet dieser von der Unfallstelle ohne seine Personalien preiszugeben. Schadenshöhe am VW etwa 250,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell