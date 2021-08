Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an dem Schaufenster des ehemaligen Club P3

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit von Samstag, den 07.08.2021, auf Sonntag, den 08.08.2021, wurde das Schaufenster des ehemaligen Club P3 in der Poststraße in Idar-Oberstein durch unbekannte Täter beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/der Täter/in oder die Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu wenden.

