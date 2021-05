Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Fahrer flüchtet nach Kollision in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Freitag, den 07.05.2021, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der B210. Kurz nach der Kreuzung Orbisstraße/B210/L815 überholte der unbekannte Verursacher mit seinem Pkw einen ordnungsgemäß fahrenden 24-jährigen Pkw-Fahrer und streifte ihn hierbei seitlich. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf etwa 350,00 Euro geschätzt. Bei dem Pkw des Verkehrsunfallflüchtigen habe es sich um einen grauen VW-Kombi gehandelt. Er dürfte an der Beifahrerseite leicht beschädigt sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Rufnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen.

