Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Montag, den 03.05.2021, im Zeitraum von 07:50 bis 13:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verursacher in der Mühlenstraße in Varel den ordnungsgemäß geparkten Pkw Renault Twingo im Bereich der vorderen Stoßstange. Der Sachschaden wird auf etwa 750,00 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 9230 in Verbindung zu setzen.

