Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brandstiftung an Wohnmobil in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.05.2021, gegen 13:30 Uhr, kam es am Adalbertplatz zu einer Brandstiftung an einem Wohnmobil. Eine Zeugin beobachtete, wie eine unbekannte Person mehrere Fackeln auf ein Wohnmobil warf. Hierbei sei auch die Kapuzenjacke der Person kurzzeitig in Brand geraten; die Flammen an der Bekleidung habe die Person jedoch sofort erstickt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Wohnmobil; verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug entsteht erheblicher Sachschaden. Die Täterin oder der Täter wird wie folgt beschrieben: - schlank - schwarze Kapuzenjacke - helles T-Shirt - aufgrund des Bewegungsbildes vermutlich "jüngeren Alters" - fuhr mit einem Herrenfahrrad Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell