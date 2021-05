Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Fahrerin flüchtet nach Kollision in Wilhelmshaven - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 05.05.2021, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Friedrich-Paffrath-Straße. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Norden, als ein weiterer Pkw plötzlich und ohne Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers den Fahrstreifen wechselte. Hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. An dem Pkw der 58-jährigen Wilhelmshavenerin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200,00 Euro. Die Geschädigte folgte dem verursachenden Pkw auf den Parkplatz eines nahegelegenen Verbrauchermarktes. Nachdem sie die Fahrerin des Pkw angesprochen hatte, entfernte sich diese ohne Weiteres mit ihrem Pkw vom Unfallort. Die Verkehrsunfallflüchtige wird wie folgt beschrieben: - weiblich - ca. 40 Jahre alt - schlank - lange schwarze Haare - Sprache: Deutsch mit Akzent - Bekleidung: Jeans, dunkelblaues Oberteil Bei dem verursachenden Pkw habe es sich nach Angaben der Geschädigten vermutlich um einen dunklen VW Touran oder Sharan gehandelt. Der Pkw dürfte auf der Beifahrerseite einen leichten Lachschaden erlitten haben. Auf dem Beifahrersitz habe sich eine weitere weibliche Person befunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell