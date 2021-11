Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 05.11.2021 um 13:00 Uhr ereignete sich in Rinteln auf einem Parkplatz an der Virchowstraße ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein 75-jähriger aus Paderborn versuchte dort seinen Pkw Mazda rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei setzt er mehrfach zurück und kollidiert insgesamt dreimal mit einem dort abgestellten Krad der Marke Suzuki, welches dadurch umfiel und beschädigt wurde. Der Paderborner schaute sich dann das beschädigte Krad an und parkte seinen Pkw vier Parkplätze weiter ein, geht zu einem Arzt und entfernt sich vom Unfallort. Sachschaden am Krad ca. 300,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell