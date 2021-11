Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Bückeburg (ots)

(ma)

Auf dem Fußgängerüberweg der Jetenburger Straße in Bückeburg ist gestern um 07.05 Uhr ein 44jähriger Fußgänger von einem Pkw BMW erfasst und verletzt worden.

Der 43jährige Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Germersheim (Rheinland-Pfalz) befuhr mit dem Pkw BMW die Jetenburger Straße in Fahrtrichtung Pulverstraße und übersah offenbar den auf dem Fußgängerüberweg befindlichen dunkel gekleideten Fußgänger, der aus Richtung Jetenburger Friedhof kam.

Nach vorliegenden Zeugenangaben und der vor Ort durchgeführten polizeilichen Spurensuche, kam es trotz einer eingeleiteten Vollbremsung des Pkw zu einer frontalen Berührung mit dem Fußgänger aus Bückeburg, der zunächst regungslos auf der Straße liegenblieb.

Nach Alarmierung eines Rettungswagens und Notarztes ist der Verletzte mit Verletzungen am Kopf bzw. am Körper in das Klinikum Schaumburg verbracht worden.

Bei dem Fahrzeugführer wurden nach durchgeführten Tests keine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung festgestellt.

Auf Grund des Tatverdachts einer fahrlässigen Körperverletzung bzw. einer Straßenverkehrsgefährdung wurde der Führerschein des 43jährigen beschlagnahmt.

