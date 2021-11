Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Polizei sucht die Eigentümer von zwei Fahrrädern

Nienburg (ots)

(Haa) Am Samstag, den 30.10.2021, wurden am Nachmittag am Bahnhof in Stadthagen während eines Einsatzes zwei Fahrräder sichergestellt. Das Herrenrad der Marke Herkules, Typ Estrella, mit einem auffälligen lila-blauen Rahmen sowie das silberne Trekkingrad der Marke Rixe, Typ LaRochelle, mit blauem Fahrradkorb werden aktuell in der Dienststelle des Kommissariats Stadthagen verwahrt. Die Beamten bitten um Hinweise zu den Eigentümern der beiden Herrenräder. Diese werden unter der Telefonnummer 05721/4004 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell