Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ausgebrochene Pferde halten Polizei in Atem und beschädigen mehrere Pkw

Eystrup (ots)

Am späten Donnerstag Nachmittag, gegen 17.40 Uhr, ereilte die Polizei Hoya die Meldung, dass in Eystrup auf der B215 freilaufende Pferde unterwegs seien. Vor Ort konnten 2 Pferde festgestellt werden, welche sich zunächst nicht einfangen ließen und sowohl in Eystrup als auch außerhalb Eystrups in der Feldmark galoppierend unterwegs waren. Dabei querten sich auch mehrfach die stark befahrene Bundesstraße, was angesichts der eintretenden Dunkelheit eine erhöhte Gefahrenlage darstellte. Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten an und beteiligten sich am Einfangen der Pferde. Erst nach gut 1 Stunde konnten die Pferde gesichert werden. Dabei kamen auch insgesamt 4 Pkw zu Schaden, gegen die die Pferde liefen. Da diese bereits standen oder nur noch ganz leicht rollten, hielt sich der Schaden mit knapp 5000EUR in Grenzen. Glücklicherweise kam es für Mensch und Tier nicht zu einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße zwischen Pkw und Pferd.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell