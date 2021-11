Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Einbruch in Pfarrhaus

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Freitag, 29.10.2021, ca. 12.30 Uhr bis Samstag, 30.10.2021, ca. 17:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Pfarrhaus, welches zugleich als Wohnhaus genutzt wird, an der Oppermannstraße neben der dortigen Kreuzkirche in Nienburg ein.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss, welches sie zuvor in Höhe des Fenstergriffes einschlugen und über diesen öffneten, in das Haus und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten hierbei u.a. Bargeld, einen Tresor und Schmuck, verließen es durch die Terrassentür und flüchteten über die Terrasse in unbekannte Richtung. Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Pfarrhaus in der Oppermannstraße gesehen haben, sich telefonisch unter (05021) 97780 zu melden.

