POL-NI: Einschleichdiebstahl

Am Donnerstag Nachmittag, gegen 14.40 Uhr, kam es im Birkenweg in Gandesbergen zu einem Einschleichdiebstahl. Mehrere unbekannte Täter gelangten über eine unverschlossene Seitentür in ein dortiges Wohnhaus. Durch deren Stimmen wurden die im Obergeschoss schlafenden Hausbewohner geweckt und die Täter ergriffen die Flucht. Nach ersten Zeugenaussagen soll es sich um vermutlich 3-4 südländische oder südosteuropäische Personen gehandelt haben, die in den vorangegangenen Tagen bereits dort in der Straße gesichtet worden sind. Wer Hinweise auf die Personen oder auf eventuell verdächtige Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter Tel 04251-934640 in Verbindung zu setzen.

