Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW-Aufbruch

Instrumententafel aus VW California entwendet

Straelen (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag (30./31.10.2021) gewaltsam in einen VW California mit der Städtekennung "H", der in einer Parkbucht an der Beethovenstraße abgestellt war. Entwendet wurde die komplette Instrumententafel. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

