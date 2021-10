Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW-Aufbruch

Kevelaer (ots)

Kevelaer-Winnekendonk - Bislang unbekannte Täter gelangten am Freitag (29.10.2021) zwischen 14.10 und 15.15 Uhr gewaltsam in einen silbernen Mercedes C-Klasse, der auf einem Waldparkplatz an der Straße "Am Michelsweg" abgestellt war, indem sie eine Seitenscheibe einschlugen. Entwendet wurde eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Ausweispapieren. Hinweise an die Polizei Kevelaer, Telefon 02832 - 9200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell