Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheit im Verkehr

Rinteln (ots)

(ne) Auf der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung am Sonntag, 07.11.2021 um 03:55 Uhr einen 39-jährigen VW-Transporter-Fahrer. Bei diesem wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt und eine Blutprobe entnommen. Nun wird wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ermittelt und da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat zudem eine Sicherheitsleistung einbehalten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

