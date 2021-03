Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Haltern am See: Hinweise nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Auf der Straße Zum Mühlenbach sind am Donnerstagnachmittag in einem Wohnhaus zwei Wohnungen aufgebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter hebelten gegen 16 Uhr ein Küchenfenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten dann sämtliche Räume. Auch die Wohnung im ersten Obergeschoss wurde aufgebrochen. Dabei wurde ein Täter von der Mieterin "gestört". Er brach sein Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Mitte 20 bis höchstens Mitte 30, dunkle kurze Haare, mittelgroß, muskulöse Statur, dunkel gekleidet. Ob er alleine unterwegs war, ist unklar.

Auf der Breukerstraße sind am Donnerstag unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Haltern am See:

Auf der Recklinghäuser Straße sind unbekannte Täter am frühen Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Als der Bewohner gegen 14.45 Uhr nach Hause kam, bemerkte er einen unbekannten Mann, der in einen silbernen VW Beatle mit COE(sfelder)-Kennzeichen einstieg und flüchtete. Der Mann hatte offensichtlich unmittelbar davor eine Seitentür des Wohnhauses aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Nach Angaben des Zeugen hatte der Tatverdächtige ein Brechstange in der Hand und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 bis 1,65m groß, korpulente Figur, Dreitagebart, dunkle Bekleidung.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell