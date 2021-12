Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gummimatte brennt vor Haustür

Bocholt (ots)

In Flammen gestanden hat in der Nacht zum Freitag in Bocholt eine Gummimatte an einem Wohnhaus. Ein Zeuge hatte das Feuer gegen 02.30 Uhr entdeckt. Die Matte lag vor der Eingangstür eines Hauses an der Pommernstraße. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt nach Angaben des Zeugen zwei Unbekannte auf. Als er sie ansprach, flüchteten die Männer. Zu ihnen liegt folgende Beschreibung vor: Beide waren circa 1,80 Meter groß, schlank, bekleidet mit weißen Jacken und schwarzen Kappen. Sie führten schwarze Rucksäcke mit sich. Dem Zeugen gelang es, das Feuer eigenständig zu löschen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

