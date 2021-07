Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Brand eines Einfamilienhauses mit tödlich verletzter Person +++

Ritterhude (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25.07.21 alarmierten Anwohner die Feuerwehr in Ritterhude, da sie aus einem Einfamilienhaus in der Bremer Landstraße einen Rauchmelder hörten. Die Feuerwehr stellte eine starke Rauchentwicklung fest. Ein 73-jährige Bewohner konnte sich ins Freie retten, während die Feuerwehr den Löschangriff begann und im Haus nach der 71-jährigen Ehefrau suchte. Diese konnte durch die Retter aber nur noch tot geborgen werden. Der Ehemann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Neben dem erheblichen Sachschaden im sechsstelligen Bereich wurde festgestellt, dass auch mehrere Haustiere starben. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Polizei Osterholz hat dazu die Ermittlungen aufgenommen, die aktuell noch andauern.

